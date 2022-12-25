شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بمصانع الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لتعظيم الاستفادة من أصول الشركات مع التوسع في خطوط الإنتاج الجديدة بما يساهم في إضافة موارد دولارية للاقتصاد الوطنى.

ومؤخرا عرض الدكتور محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الأعمال العام، العديد من الفرص الاستثمارية على المبادرة الرئاسية "ابدأ"، تعرف على أبرز الفرص بمصانع الأسمدة التي تبلغ قيمتها نحو 1.250 مليار دولار .

أولا: إنتاج أمونيا (تقليدية) بالسويس.

الهدف من المشروع، زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة النصر للأسمدة (السويس) الفرصة تعد شركة النصر للأسمدة من رواد انتاج الامونيا في السوق المصرى، وتزايد الطلب في مصر وأفريقيا.

التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار

ثانيا: إنتاج أمونيا (تقليدية) بالدقهلية.

الهدف من المشروع، تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة (طلخا) رواد إنتاج الأمونيا في السوق المصرى.

نبذة عن المشروع : زيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة من 1200 طن يوم لتصبح 1320 طن/يوم.

التكلفة التقديرية للمشروع 750 مليون دولار

ثالثا: إنتاج اليوريا

الهدف من المشروع، تطوير خطوط إنتاج اليوريا بمصانع شركة الدلتا للأسمدة (طلخا).

الطاقة الإنتاجية: 2250 طن /يوم.

التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار.