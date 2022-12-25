هبوط أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث انخفض الجرام 45 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1097 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1410 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1645 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1880 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1798 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.