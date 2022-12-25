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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، التقى خلال زيارته سلطنة عمان الشقيقة مجموعة من الوزراء والمسؤولين، في إطار تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وعقد القصبي اجتماعات ثنائية مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، ووزير المالية سلطان الحبسي، وزير الإعلام الدكتور عبدالله الحراصي، ورئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 الدكتور خميس الجابري، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل الرواس، ورئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهندسة حليمة الزرعية.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات والتبادل التجاري والتعاون المشترك، والاستفادة من الفرص الواعدة في ضوء رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.

كما زار القصبي مركز الشباب العماني، واطلع على عدد من التجارب خلال لقائه رواد ورائدات الأعمال، حيث يهدف المركز إلى الإسهام في بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفعالية وكفاءة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب.