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يتناول الكتاب في إصدارين: أحدهما بحثي وآخر مصور، تاريخ السوق المالية السعودية عبر 3 مراحل، بدءا بتأسيس شركات المساهمة الوطنية في مطلع القرن الماضي، والتحديات التي واجهتها، ثم انطلق إلى المرحلة الثانية مع إسناد الإشراف على السوق المالية للجنة وزارية، إيذانا بالوصول إلى المرحلة الثالثة، التي شهدت إصدار نظام السوق المالية السعودية، وتأسيس المنظومة المرتبطة بها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قصة السوق كتاب أصدرته هيئة السوق المالية، يوثق مراحل مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية لم يسبق تناولها من قبل.يتناول الكتاب في إصدارين: أحدهما بحثي وآخر مصور، تاريخ السوق المالية السعودية عبر 3 مراحل، بدءا بتأسيس شركات المساهمة الوطنية في مطلع القرن الماضي، والتحديات التي واجهتها، ثم انطلق إلى المرحلة الثانية مع إسناد الإشراف على السوق المالية للجنة وزارية، إيذانا بالوصول إلى المرحلة الثالثة، التي شهدت إصدار نظام السوق المالية السعودية، وتأسيس المنظومة المرتبطة بها.

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