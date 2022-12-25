شكرا لقرائتكم خبر بدء إخطار المجموعة الثانية لتطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية لتطبيق مرحلة «الربط والتكامل» من الفوترة الالكترونية، حيث شملت المجموعة الثانية جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة نصف مليار ريال وذلك خلال عام 2021.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية، وذلك تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الالكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة (فاتورة) ابتداء من 1 يوليو 2023.

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الالكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الالكترونية بناء على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

وبينت الهيئة أن الإلزام بالمرحلة الثانية سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

وأفادت بأن تطبيق مرحلة الربط والتكامل للمجموعة الأولى سيكون بتاريخ 1 يناير 2023، وذلك للمنشآت التي جرى الإعلان عن معايير اختيارها في يونيو الماضي، وذلك بعد أن أكملت تلك المنشآت المتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية تأتي امتدادا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالا لقصة نجاح بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الالكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

يذكر، أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الالكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021، والتي تلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الالكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافة إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الالكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.

مشروع الفوترة الالكترونية

المرحلة الأولى

• مرحلة الإصدار والحفظ

• بدأ تطبيقها 4 ديسمبر 2021

• تلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد، أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الالكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، والتأكد من إصدار وحفظ الفواتير الالكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.

المرحلة الثانية

• مرحلة الربط والتكامل

• تبدأ 1 يناير 2023

• التطبيق تدريجي وعلى مجموعات

• إشعار المنشآت المستهدفة قبل التاريخ المحدد للربط بـ 6 أشهر

• تشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة للضريبة نصف مليار ريال خلال2021

• تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الالكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الالكترونية بناء على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.