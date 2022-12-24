شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وشريك أساسى فى تطوير الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الخارجية وعقد الشراكات وخلق فرص العمل خلال السنوات الثمانى الأخيرة ، مشيرا إلى طفرة كبيرة فى المجالات الاستثمارية التى يشارك فيها القطاع الخاص لأول مرة منذ عقود خلال السنوات الأخيرة ومنها مشروعات عملاقة كانت حكرا على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ، مثل مشروعات البنية التحتية العملاقة و مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج

وأكد أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة" Cairo3A " للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية شديدة الاهتمام بدعم وتطوير القطاع الخاص لأهميته فى خلق فرص العمل الجديدة أمام الشباب ودوره المحورى فى عملية التنمية ودفع الاقتصاد المصرى ، موضحا أن عرض الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام على القطاع الخاص يتم بشكل دورى وممنهج ، كما أن هذه الفرص الاستثمارية المطروحة ، تعرض على القطاع الخاص أشكالًا متعددة للشراكة ، ومنها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئي أو الاستعانة بإدارة خاصة في بعض المشروعات والشركات.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الخريطة الاستثمارية الحالية تتسم بقدر كبير من التنوع والتعدد فى المشروعات ، وتتضمن حوالى 7 مشروعات عملاقة في قطاع السياحة، تتضمن تدشين فنادق ومنتجعات بحوالي 12 مليار جنيه، كما أن مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي ، وتعمل على إزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ، بالتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تنظم العلاقة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام على التكامل والتعاون وليس على قواعد المنافسة ، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة ودعم المنتج الوطنى وإحلال الواردات.

وأوضح أيمن الجميل أن الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وارتباك خطوط الإنتاج والنقل والإمداد ، وما ترافق معها من موجات تضخم عالمية ، كشف لنا ضرورة تدعيم عدد من الصناعات الحيوية على مستوى مصر والعالم ومنها صناعة الأسمدة التى بات الطلب عليها متزايدا فى كل أنحاء العالم ، مشيرا إلى أن الخريطة الاستثمارية تتضمن مجموعة كبيرة من فرص الشراكة أمام القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام فى مجال إنتاج الأسمدة لتحقيق الطلب المتزايد فى السوق المصرى وتحقيق نموا كبيرا فى الصادرات التى باتت مطلوبة بشدة فى أفريقيا وأوربا من الأسمدة المصرية.