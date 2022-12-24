شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 32.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 32 مليون ورقة، وقيمة تداول 568.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 84.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 440.3 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 37.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 372.6 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 162 مليون ورقة، وقيمة تداول 341.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 23.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 309.3 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 11.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 288.3 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة"، بحجم تداول 539.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 269.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 71.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 248.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "حديد عز"، بحجم تداول بلغ 10.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 230.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، قد تراجع بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 14482.93 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.80% ليغلق عند مستوى 2755.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعًا بنحو 3.3% ليغلق عند مستوى 4075.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.66% ليغلق عند مستوى 17513.07 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 3544.39 نقطة.