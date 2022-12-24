شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1675 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، انخفاض حوالي 25 جنيها للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً 1675 جنيها للجرام، مقابل 1700 جنيه بتعاملات أمس الجمعة 23 ديسمبر 2022.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1436 جنيها.

عيار 21 سجل 1675 جنيها.

عيار 24 سجل 1117 جنيها.

الجنيه الذهب 13400 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

وذكرت Gold Bullion، أن هبوط سعر الذهب في مصر جاء نتيجة تراجع في الطلب على الذهب بالتعاملات خلال الساعات الماضية لتنزل الأسعار لكافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة بمصر.

وأوضحت Gold Bullion، أن أسعار الذهب عالميًا عند تسوية تعاملات الجمعة الثالث والعشرين من أغلقت أعلى مستويات 1800 دولار، وجاءت مكاسب الذهب مع صدور بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ التضخم في أميركا لكن ليس بما يكفي لإقناع الاحتياطي الفدرالي بعكس مسار سياسته النقدية.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو 8.90 دولار إلى 1804.20 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.2%.

وأشارت إلى أن ارتفاع إنفاق المستهلك بنحو 0.1% الشهر الماضي، مقارنة بزيادة 0.9% في أكتوبر 2022، كما زادت نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي- بنحو 0.1% في نوفمبر على أساس شهري بعدما قفزت 0.4% في الشهر السابق له، مما كان له أثر على حركة المعدن النفيس عالميًا