شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية يبحث مع هيئة المواصفات السعودية تسهيل منح شهادات SASO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، المهندس سعود بن راشد العسكر نائب محافظ هيئة المواصفات السعودية للمطابقة والجودة " SASO "، وذلك لتسهيل ومساعدة الشركات المصرية بالقطاع الهندسي للحصول على شهادات " SASO " ولتمكينهم من زيادة الصادرات إلى السوق السعودي خلال الفترة القادمة.

ورحب المهندس سعود بن راشد العسكر نائب محافظ هيئة المواصفات السعودية للمطابقة بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مؤكدًا عدم تأخر الهيئة في تقديم المشورة للشركات الهندسية المصرية الراغبة للدخول للسوق السعودي والتصدير للمملكة ودعمهم للحصول على شهادات الساسو التي تصدر من هيئة المواصفات بالمملكة.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس في بيان اليوم، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة التسهيلات التي تحصل عليها الشركات الهندسية أعضاء المجلس التصديري خلال الفترة القادمة للحصول على شهادات الساسو، لتكون المنتجات الهندسية مقبولة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) كجهة منح شهادات مطابقة في مجال المنتجات المختلفة.

وأشارت "حلمي" إلى سعى المجلس التصديري للصناعات الهندسية للتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتسهيل دخول المنتجات الهندسية المصرية إلى السوق السعودي، وتوسيع قاعدة مبيعاتها فيه بطريقة احترافية، وتطبيق المتطلبات الفنية وتحقيق سلامة وجودة المنتجات بما يتوافق مع متطلبات التصدير.

وأكدت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة تواصل الشركات الراغبة في الدخول للسوق السعودي مع المجلس وذلك لتوصيلهم بـ" SASO"، وتعريفهم بمتطلبات التصدير والشهادات المطلوبة للمنتج طبقا للوائح الفنية السعودية، ولمساعدتهم في تسجيل المنتجات وتصنيفها طبقا للكود الجمركي لتسهيل الافراج عنها من المنافذ الجمركية فور وصولها إلى المملكة وتحقيق أكبر حصة تصديرية إلى الأسواق السعودية.

وأعلنت مي حلمي عن زيارة مرتقبة من هيئة المواصفات السعودية للمطابقة والجودة إلى مصر، لمنح دورات وتدريب للشركات المصرية لكيفية الحصول على شهادات " SASO " وذلك في إطار التعاون بين المجلس والهيئة.