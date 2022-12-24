شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ216 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت 264 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 52.6 مليار جنيه، مقارنة بـ341 موافقة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 14.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 22.6%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 273%.

ووزعت الموافقات بين 137 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2022 مقابل 204 موافقة بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2021 بنسبة انخفاض 32.8% في عدد الموافقات، 30.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 122 موافقة بقيمة 23 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر عام 2022 مقارنة مع 136 موافقة بقيمة 10.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2021 بنسبة انخفاض 10.3% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 122.8% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى سبتمبر عام 2022 بلغت 2392 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 216.6 مليار جنيه، مقارنة بـ2454 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 140 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 2.5%، ونموًا فى قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 54.7%.

ووزعت الموافقات بين 1351 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 24 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2022 مقابل 1463 موافقة، بقيمة 34.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 7.7% فى عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 31.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 1023 موافقة بقيمة 154.2 مليار جنيه مقارنة مع 981 موافقة بقيمة 99.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 4.3% فى عدد الموافقات و55.4% بقيمة التأسيس.