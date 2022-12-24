شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء الشحن والأغذية والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.8%، 2.3%، 2%، على التوالى، ثم قطاعى الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، 1.7%، على التوالى، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، فيما ارتفع قطاعى خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.2%، 1%، على التوالى.
وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 26.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 946.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 643.8 مليار جنيه إلى 623.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 179.7 مليار جنيه إلى 174.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 823.5 مليار جنيه إلى 797.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.4%.