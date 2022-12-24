شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبى المالي بنسبة 0.21% خاسرًا 6.98 نقطة ليغلق عند مستوى 3316.12 نقطة، كما بلغ حجم التداول 87.9 مليون سهم محققة ما قيمته 140.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3269 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.47%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، المرافق العامة، الخدمات المالية بنسبة 0.76%، 0.37%، 0.03%، على التوالي.

وزادت 9 أسهم ببورصة دبى، على رأسها الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 13.86%، ثم سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزى بنسبة 1.46%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 4%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.86%، فيما تصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 27.4 مليون ورقة بقيمة 32.2 مليون درهم.

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.041% خاسرًا 4.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10302.3 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 2.564 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 153 مليون سهم، بقيمة 1.03 مليار درهم، عبر تنفيذ 8161 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها التقديرى للمستهلك بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.05%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، ثم قطاعى الصناعات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، 0.46%، على التوالى، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.23%، فيما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.42%.

وقفز 18 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 14.53%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 4.06%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 3.96%، وتراجع 38 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.68%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 8.05%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 7.44%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 255.2 مليون درهم.