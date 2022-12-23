الزيت بـ30 والسكر بـ14.. حقيقة رفع أسعار السلع التموينية بداية من يناير 2023

الشارقة - اميمة ياسر - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا منسوبا للشركة المصرية لتجارة الجملة، يزعم زيادة أسعار السلع التموينية اعتبارا من يناير 2023.

من جانبه، نفى الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، صحة قائمة أسعار السلع التموينية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد مدكور، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أنه لا توجد أي زيادة في أسعار السلع التموينية بداية من شهر يناير المقبل كما يتم الترويج له.

وأشار مستشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تطبيق أي زيادة في أسعار السلع التموينية خلال الفترة الحالية.

وبحسب المنشور المزعوم، ارتفع سعر الزيت لـ30 جنيها بدلا من 25، والسكر وصل لـ14 جنيها بدلا من 10ونصف.

وفيما يلي الأسعار الحالية للسلع التموينية المقررة من وزارة التموين:

سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه

زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيه

أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه

مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه

عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيه

فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيه

مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيه

شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه

صلصة 300 جم بسعر 6 جنيه

تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيه

مربى أنواع 350 جرام بسعر 14 جنيه

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيه

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيه