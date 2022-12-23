البنوك ترفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن البنوك رفعت أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة على الشهادات ذات آجال 3 سنوات للعائد المتغير، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بهدف كبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار).

وسعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد يرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي ترتفع وتنخفض في البنوك مع كل تحرك من المركزي وفقا لشروط إصدارها ولكن لم يتم حسم طرح شهادات جديدة للعائد الثابت حتى كتابة هذا التقرير.

وكان البنك المركزي قد قرر، الخميس، رفع الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، لكبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار) ليتجاوز بذلك توقعات السوق.

وأصبح سعر الفائدة في البنك المركزي بعد الزيادة 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

ويستفيد من زيادة سعر الفائدة العملاء الحاليين الحاملين للشهادات متغيرة العائد حيث تزيد وتنخفض بحسب السعر لدى البنك المركزي، وفقا لتعليمات هذا النوع من الشهادات.

ونشر موقع "مصراوي" سعر الفائدة سنوياً على الشهادات في أهم 10 بنوك بعد قرار رفع الفائدة 3%:

البنك الأهلي: ارتفع سعر الفائدة سنويا على الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 16.5% يصرف العائد كل 3 شهور.

بنك مصر: : زادت سعر الفائدة سنويا على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 16.5% يصرف العائد كل 3 شهور.

بنك القاهرة: ارتفع سعر العائد سنويا على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 16% على عائد يصرف ربع سنوي،

البنك التجاري الدولي: ارتفع سعر الفائدة سنويا على الشهادة الثلاثية إلى 15.5% يصرف العائد شهريا.

بنك الأسكندرية: ارتفع سعر الفائدة سنويا على الشهادة الثلاثية (ألكس برايم جولد) إلى 15% سنويا يصرف العائد شهريا، و15.25% سنويا يصرف العائد ربع سنوي.

بنك أبوظبي الأول: ارتفع سعر العائد سنويا على الشهادة الثلاثية إلى 13.5% على دورية صرف العائد شهري، و13.75% على دورية صرف العائد ربع سنوي، و14% على دورية صرف العائد سنويا.

بنك الإمارات دبي الوطني: ارتفع سعر العائد سنويا إلى 14.5% يصرف العائد شهريا.

البنك العربي: زاد سعر العائد سنويا على الشهادة الثلاثية إلى 15.75% يصرف العائد يوميا.

بنك التعمير والإسكان: ارتفع سعر العائد سنويا على الشهادة الثلاثية إلى 13.75% على دورية صرف العائد شهري، و14% على دورية صرف عائد ربع سنوي، و14.25% على دورية صرف العائد نصف سنوي.

المصرف العربي الدولي: ارتفع سعر العائد سنويا على الشهادة الثلاثية إلى 15.25% على دورية صرف العائد شهري، و15.5% على دورية صرف عائد ربع سنوي.