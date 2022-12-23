شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 تسجل 1750 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 في مصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1750 جنيها للجرام، ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار، والتي تشهد تغيرات مستمرة في سعر الأعيرة المتداولة في السوق.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

عيار 24 سجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 14000 جنيه.

وححقت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاع بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء

صدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، وسيطرت كندا على 50,2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%.

وارتفعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022” في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.