بعد قرار البنك المركزي.. قفزة في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3% الخميس، وهو أكبر رفع لأسعار الفائدة هذا العام.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 70 جنيهًا قبل أن يعود للارتفاع صباح اليوم، ويزيد الجرام نحو 35 جنيهًا.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم:

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1157 جنيهًا للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1487 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1735 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1983 جنيهًا للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 13880 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا بحلول التعاملات المسائية يوم الخميس إلى نحو 1807 دولارات للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.39%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.