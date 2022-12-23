بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

حافظ سعر الدولار على استقرار سعري الشراء والبيع، مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، في أولى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 3% أمس الخميس.

ونشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

قدر سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري بــ 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

شهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري طرح بــ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، مقابل الجنيه المصري بلغ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

وسعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري عرض بــ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

حقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

وسعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري قدر بــ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

شهد سعر الدولار اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بــ 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

وعرض سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بــ 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.