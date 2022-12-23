شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر موعد للاستفادة من مهلة الإسكان للإعفاء من غرامات التأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الإسكان، يوم 15 مارس المقبل، آخر موعد للاستفادة من المهلة المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية للإعقار من غرامات التأخير على الوحدات السكنية حال سداد كامل السمتحقات .

وأكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بدء سريان مهلة الإعفاء من 90% من سداد غرامات التأخير كتيسيرات إضافية حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها وتشمل (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة.

وأشار المهندس حاتم محمود حسن، إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، على أن تُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وقال: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.