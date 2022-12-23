شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا فى المرتبة الثالثة.. أهم مصدرى الغاز المسال إلى السوق الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر
وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"أنه بذلك يصل إجمالي ما استوردته أوروبا من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 نحو 90 مليون طن، وهي على مقربة من تحقيق رقم قياسي في وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2022.
ويعود هذا الطلب الأوروبي المتزايد إلى عدة عوامل أبرزها مساعي الدول الأوروبية نحو إحلال الغاز الطبيعي المسال محل صادرات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خطوط الأنابيب، والعمل على ملء خزانات الغاز وفق الهدف الذي حددته المفوضية الأوروبية وهو 80% قبل الأول من نوفمبر 2022 للاستعداد بمخزون كاف خلال فصل الشتاء الذي عادة ما يصل فيه الطلب إلى ذروته بسبب التدفئة، وكنتيجة لذلك، وصلت مخزونات الغاز إلى مستويات مرتفعة تخطت حتى هدف الـ 80%، وذلك منذ شهر سبتمبر 2022 .
وأضاف التقرير، ،أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على مكانتها كأكبر مزود لأوروبا بالغاز الطبيعي المسال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 بإجمالي 40.5 مليون طن، بما يعادل نحو 45% من إجمالي واردات السوق الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، بينما جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بحصة %16.3 ، ومن الملفت أن روسيا جاءت في المرتبة الثالثة بحصة 13.7 ، حيث صدرت ما مجموعه 12.4 مليون طن، أي أنها نجحت في تسويق أكثر من 50% من إجمالي صادراتها من الغاز الطبيعي المسال داخل الأسواق الأوروبية خلال نفس الفترة.