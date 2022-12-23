شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب التى تؤدى إلى ضعف عزم محرك السيارة والان مع تفاصيل الخبر
ومن الأمور المهمة التي تعطيك قوة في عزم محركك، نظافة فلتر الهواء. قم بتنظيف هذا الأخير باستمرار أو استبدله بآخر جديد، كي تبقي على سيارتك نشطية.
ومع الانتباه المكثف للبيئة، وضعت السيارت فى مسلك عوادمها تقنيات تقلل من ابعاثات ثاني أوكسيد الكربون، لكن وفي كثير من الأحيان، قد تُتلف هذه المواد ما يؤدي إلى ضعف واضح في العزم، حتى أنه قد تشعر بأن سيارتك قد فقدت من عدد أحصنتها.
ويؤدى تلف إحدى البوجيات أو المكان الذي توضع فيه Coil إلى ضعف فى القوة، كما أن عدم تنظيف البخاخات باستمرار قد يؤدي أيضاً إلى هذه النتيجة.
لا تتجاهل الحرارة المرتفعة التي قد تطال المحرك، فهذه الحرارة لن تؤثر فقط على العزم، إنما قد تقضي على القطع الموجودة في المحرك.
لا تتجاهل ضعف عزم السيارة لان اي سبب بسيط يمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى في السيارة قد يودي بها إلى مكان غير محبب.