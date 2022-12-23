شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال تعرض على القطاع الخاص تدشين فرن لإنتاج السبائك بـ73 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة قطاع الأعمال العام، العديد من الفرص الاستثمارية على مبادرة ابدأ ،وذلك خلال احتماع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام معهم بجانب عرضها على القطاع الخاص المحلى والعالمى، من بينها تدشين فرن جديد لإنتاج السبائك الحديدية بتكلفة 73 مليون دولار.. تعرف على عدد من الفرص في بقية الشركات.

1- مشروع الأفران الجديدة

تخطط الشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة انتاجها من سبائك الفروسيلكون ومختلف انواع سبانك السيليكون من خلال إنشاء فرن جديد 25 ميجا فولت أمبير)، إنتاج 15 ألف طن سنويا / إنتاج سبانك مختلفة من السيليكون وفقا لدراسة تسويقية والتى تحدد الحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية لكل منتج وفقا لاقتصاديات التشغيل وباقل استهلاك ممكن للطاقة الكهربائية لإنتاج من الفيروسينكون. استخدام تقنية Power Recovery للاستفادة من الطاقة الحرارية أثناء التفاعل .

وتحويلها إلى طاقة كهربائية تقتل من تكلفة طن من فيروسيليكون من المستهدف ان يتضمن الفرن الجديد منقى عالى الجودة(Filter) للتوافق البيئي وإنتاج منتجات عالية الجودة - وزيادة القيمة المضافة لها - بما في ذلك سيانك الفيروسيليكون ومختلف سبائك السيليكون.

. إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة : 73 مليون دولار أمريكي

2- تسعى الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني

لتجديد خطوط إنتاج السيراميك بالشركة من خلال مشروع شراكة وتشمل تطوير مصنع السيراميك رقم 1، وإضافة ماكينة

تعبئة جديدة وخط فرز جديد (10000) م2 يوم) في مصنع السيراميك رقم 2

إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة: 82 مليون جنيه .

3- تخطط شركة النصر للمواسير

لتدشين خط انتاج المواسير الغير ملحومة

يشمل خط إنتاج المواسير 2/1 - 16"

معيار (5) API)، وتشمل :

. ادخال نظم المعالجة الحرارية معدات اختبارات الموجات

الصوتية ULTRA SONIC

. معدات التعبئة

معدات اختبار الضغط

hydrostatic

اوناش / رافعة

معدات طلاء المواسير

بالرمال

. مرافق

كما تخطط لمصنع المواسير الملحومة

ويشمل خط إنتاج المواسير الطولية 10- 30 وفقاً معيار 5API)

يتضمن :

معدات اختبارات الموجات الصوتية

ULTRA SONIC

وحدة التعبئة

وحدة الطلاء

وكذلك خط الطلاء بالبوليمرات

الطلاء بالبوليمرات باستخدام البولى بروبيلين والبولي إيثيلين ، وايضا خط التقطيع

4- تخطط شركة النصر للزجاج والبللور لتدشين مشروع ادوات المائدة الفاخرة

حيث يهدف المشروع إلى إنتاج أدوات مائدة فاخرة لتلبية احتياجات السوق المحلى للفنادق والسوق المحلية، والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث تعتمد طريقة الإنتاج على استخدام آلات التشكيل

التي تعمل بتقنية النفخ والتي تتميز بأسطح لامعة وخفيفة الوزن بأشكال مختلفة لا يمكن أن تنتجها الآلة باستخدام تقنية الضغط الحالية. تسعى الشركة للمشاركة مع مستثمر استراتيجى لديه الخبرة اللازمة لرفع كفاءة وجودة الإنتاج تم إجراء مسح للسوق لتحديد مدى الفجوة في السوق المحلي وجارى العمل على إعداد دراسة تسويقية متكاملة للأسواق المحلية والأجنبية. مقترح إقامة المشروع على أرض الشركة ضمن المصانع المقامة بشبرا الخيمة - محافظة

القليوبية.، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 15 مليون دولار