بعد رفع الفائدة 3%.. تعليمات عاجلة من البنك المركزي للبنوك للسيطرة على إساءة استخدام البطاقات والدولار‎

الشارقة - اميمة ياسر - وجه البنك المركزي المصري، تعليمات عاجلة لجميع البنوك، للسيطرة على إساءة بعض العملاء استخدام البطاقات والدولار.

وفيما يلي تعليمات المركزي:‎

- حظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

- حظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.

- مراجعة عينة من استخدامات البطاقات التي تمت خارج البلاد وطلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ أول ديسمبر 2022.

- في حال تلاحظ وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، فتتخذ إجراءات ضد العميل وحظر بطاقته وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).

رفع أسعار الفائدة 3%

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري فى اجتماعها، الخميس، قد قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

أعلن بنكا مصر والأهلي، خفض حدود السحب النقدي على الدولار والمشتريات خارج مصر من ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل) والائتمان للمشتريات المعروفة باسم (الكريدت كارد).

بنك مصر

وفيما حدود السحب النقدي للدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر، لبنك مصر بعد خفضها للمرة الثانية على التوالي:

أولا-حدود السحب النقدي للدولار خارج مصر من خلال ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان:

-البطاقة الكلاسيكية: تراجعت حدود السحب النقدي إلى 100 دولار شهريا بدلا من 500 دولار.

-البطاقة الذهبية: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 100 دولار شهريا بدلا من 500 دولار.

-البطاقة التيتانيوم: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 250 دولار شهريا بدلا من 750 دولار.

-بطاقات وورلد وورلد إيليت والبلاتينية: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 500 دولار شهريا بدلا من 1500 دولار.

ثانيا-حدود السحب النقدي للدولار باستخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر:

-البطاقة الكلاسيكية: تراجعت حدود السحب النقدي إلى 100 دولار شهريا بدلا من 500 دولار.

-البطاقة الذهبية: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 100 دولار شهريا بدلا من 500 دولار.

-البطاقة التيتانيوم: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 250 دولار شهريا بدلا من 750 دولار.

-البطاقة الثلاثة وورلد وورلد إيليت والبلاتينية: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 500 دولار شهريا بدلا من 1500 دولار.

تخفيض حدود المشتريات

وفي وقت سابق، أعلن بنك مصر، تخفيض حدود المشتريات شهريا بالدولار خارج مصر على عملائه باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل) وكذلك الائتمان المعروفة باسم كريد كارد (المخصة للمشتريات).

جاء ذلك بعد رصد زيادة ملحوظة على عمليات السحب والمشتريات بالدولار واليورو بما يعد "سوء استخدام من بعض العملاء" في وقت تعاني البنوك من أزمة نقص الدولار.

وفيما يلي حدود المشتريات المتاح استخدامها أمام العملاء بعد خفضها في بنك مصر، وفقا لموقعه الإلكتروني:.

أولا- حدود المشتريات شهريا باستخدام بطاقات الكريدت كارد (المرتبط بحساب العميل) بعد خفضها:-

بطاقة (كلاسيك):

حجم حدود المشتريات من (pos) خارج مصر إلى 100 دولار شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 5 مرات يوميا.

- بطاقة جولد: قلص حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 200 دولار شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 5 مرات يوميا

- بطاقة تيتانيوم: حجم حدود المشتريات من

(pos) بـ500 دولار شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 5 مرات يوميا.

- بطاقة فيزا وماستر كارد بلاتينيوم: قلص حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 1500 دولار شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 5 مرات يوميا

- بطاقة ورلد وورلد إيليت: قلص حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 3 آلاف دولار شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 5 مرات يوميا.

ثانيا- حدود المشتريات شهريا باستخدام بطاقات الخصم الفوري (المرتبط بحساب العميل) بعد خفضها:

- بطاقة جولد: انخفضت حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر شهريا إلى ما يعادل 500 دولار بدلا من 9 آلاف دولار قبل الخفض، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا

- بطاقة تيتانيوم: تراجعت حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر شهريا إلى ألف دولار بدلا من 12.5 ألف دولار، ويتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا

- بطاقة بلاتينيوم: انخفضت حدود المشتريات من

(pos) إلى ألف دولار، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا.

- بطاقة ورلد: تراجعت حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 7.5 ألف دولار مقابل 25 ألف دولار سابقا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا

- بطاقة وورلد إيليت: تراجعت حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 10 آلاف دولار مقابل 25 ألف دولار سابقا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا

- بطاقة فيزا وماستر كارد: تراجعت حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 10 آلاف دولار مقابل 25 ألف دولار سابقا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا.

البنك الأهلي

حدود السحب النقدي والمشتريات خارج مصر لعملاء البنك الأهلي على بطاقات الخصم المباشر بعد خفضها:

-البطاقة الكلاسيكية: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 2.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 20 ألف جنيه، فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 50 ألف جنيه.

-البطاقة الذهبية: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 2.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا، بدلا من 30 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 25 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 100 ألف جنيه.

-البطاقة البلاتينية: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 7.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 40 ألف جنيه، فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 37.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 250 ألف جنيه.

-بطاقة وورلد: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 50 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 37.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 400 ألف جنيه.

-بطاقة وورلد إيليت: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 50 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 62.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 500 ألف جنيه.

حدود السحب النقدي والمشتريات خارج مصر على بطاقات الائتمان بعد خفضها:

-البطاقة استاندرد: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 2.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 20 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 20 ألف جنيه يوميا وحد البطاقة شهريا.

-البطاقة الذهبية: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 2.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 30 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 25 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 50 ألف جنيه يوميا.

-البطاقة بلاتينوم: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 6.25 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا، بدلا من 40 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 62.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 250 ألف جنيه يوميا .

-بطاقة وورلد: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 80 ألف جنيه، فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 100 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا.بدلا من 350 ألف جنيه يوميا.

-بطاقة وورلد إيليت: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا، بدلا من 80 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 100 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 450 ألف جنيه.

بنكا مصر والأهلي يرفعان عمولة سحب الدولار والمشتريات بالخارج إلى 10%

وكان بنكا مصر والأهلي قد رفعا نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى %10 بدلًا من 3%.

وتخصم العمولة من إجمالي قيمة السحب النقدى والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).

ويستهدف البنكان بهذا الإجراء، تشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية خارج مصر، في وقت تواجه المصارف صعوبات في تدبير الدولار.