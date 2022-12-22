شكرا لقرائتكم خبر الصندوق الزراعي يعتمد محفظة تمويلية بـ6.5 مليارات في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الرابع للعام المالي الحالي أمس، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ميزانية الصندوق للعام المالي 1444 /1445 (2023) التي تتضمن اعتماد محفظة تمويلية بقيمة 6.5 مليارات ريال.

وأقر مجلس الإدارة عددا من القروض التنموية والاستثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بقيمة 950 مليون ريال ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال هذا العام أكثر من 6.3 مليارات ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي أن اعتماد هذه القروض والتسهيلات الائتمانية يؤكد مواصلة الصندوق في تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وفق أهدافه الاستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والمساهمة في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يخص القروض الموافق عليها فقد تنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة وتمويل الاستثمار في مشروعات الدواجن (إنتاج دجاج لاحم وأمات الدواجن وإنتاج البيض) في محافظات الأفلاج والنعيرية ورابغ والغاط ومحافظة القرية العليا، والبيوت المحمية في محافظتي شقراء والقرية العليا وقروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية في محافظتي الخرج والطائف ومشروع مركز تسويق بمحافظة القطيف، وتمويل مشروع مسلخ آلي للدواجن في محافظة رجال ألمع ومستودعات التبريد في منطقة الرياض ومركز تسويق المنتجات الزراعية في منطقة جازان، ومصنع للتمور والصناعات التحويلية بمنطقة الجوف، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.

وأفاد أن المجلس اطلع على عرض بتصنيف القطاعات الزراعية الاستراتيجية المستهدفة وتتطلب منحها الأولوية من ناحية التمويل حسب السياسة الائتمانية للصندوق بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الزراعية ودعما للإنتاج المحلي كما اطلع المجلس على خطة أعمال الصندوق للعام المالي المقبل ومستهدفاتها في التنمية الزراعية ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي.

وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهــر نوفمبر 2022، الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الإقراض والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وتطوير الخدمات الالكترونية.

وبحث المجلس مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره للقيادة الحكيمة -أيدها الله- على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون ووفرة المنتجات الزراعية.

القروض الموافق عليها للربع الرابع 2022 القيمة 950 مليون ريال

تتضمن:







قروضا تنموية لصغار المزارعين والمربين



تمويل مشروعات دواجن في الأفلاج والنعيرية ورابغ والغاط والقرية العليا.



تمويل البيوت المحمية في شقراء والقرية العليا



قروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في الخرج والطائف.



مشروع مركز تسويق بمحافظة القطيف.



مشروع مسلخ آلي للدواجن في رجال ألمع



مستودعات تبريد في الرياض.



مركز تسويق المنتجات الزراعية في جازان



مصنع للتمور والصناعات التحويلية بالجوف



تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.



القروض الزراعية