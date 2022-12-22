صندوق البيئة يعقد اجتماعا برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة

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واطلع المجلس على أبرز أعمال الصندوق خلال الفترة السابقة ومتابعة تنفيذها، وناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى مناقشة أداء الصندوق خلال عام 2022، واعتماد خطة ومستهدفات وميزانية عام 2023، وكذلك متابعة قرارات المجلس السابقة.كما اطلع المجلس على عرض عن مشروع استراتيجية الحوافز والمنح، وبحث تقارير اللجان المنبثقة عنه، واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة.
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