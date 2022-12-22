تعاون بين المركز الوطني للتخصيص وكريدي أجريكول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني للتخصيص في مدينة باريس، اتفاقية تعاون مشترك مع كريدي أجريكول سي أي بي العربية المالية، تهدف إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعرفة والبيانات والمعلومات بحسب اختصاص كل جهة، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز بيئة الاستثمار في القطاعات المستهدفة. وحضر توقيع الاتفاقية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان. ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان، والرئيس التنفيذي لكريدي اجريكول سي اي بي العربية المالية محمد نعيم أزهر خان. ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان، والرئيس التنفيذي لكريدي اجريكول سي اي بي العربية المالية محمد نعيم أزهر خان. وتشمل الاتفاقية العديد من أطر التعاون، أبرزها توسيع دائرة مشاركة البنك في استطلاعات السوق لمشاريع التخصيص، وتحفيزها للمشاركة في الاستشارات المالية لفرص ومشاريع التخصيص والشراكة، إلى جانب استقطاب المستثمرين المهتمين من عملاء الشركة بفرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية التي تستهدف المستثمرين المهتمين بفرص التخصيص. يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي استمرارا لاتفاقيات التعاون الموقعة مع البنوك المحلية والدولية، وسعيا من المركز لجذب الخبرات الدولية والمحلية في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين والتعاون مع البنوك والشركات المالية. أبرز مجالات التعاون:





مشاركة البنك في استطلاعات السوق لمشاريع التخصيص.



المشاركة في الاستشارات المالية لفرص ومشاريع التخصيص.



استقطاب المستثمرين المهتمين بفرص ومشاريع التخصيص.



تنظيم الفعاليات المحلية والدولية للمهتمين بفرص التخصيص.



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