شكرا لقرائتكم خبر 21 % من صادرات السلع السعودية في أكتوبر غير بترولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال أكتوبر 2022 إلى 121 مليار ريال، مقابل 106 مليارات ريال خلال أكتوبر 2021م، وذلك بزيادة مقدارها 15 مليار ريال، بنسبة 14.2%. وشكلت قيمة الصادرات غير البترولية خلال أكتوبر الماضي 21% من إجمالي الصادرات السلعية.

وبحسب البيانات الواردة في نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أكتوبر 2022، فقد بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال أكتوبر الماضي 96 مليار ريال، مقابل 82 مليار ريال خلال شهر أكتوبر العام الماضي، وذلك بارتفاع مقداره 14 مليار ريال، بنسبة 17.1%.

ووفقا لنتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال أكتوبر 25 مليار ريال، مقابل 24 مليار ريال في الشهر المقابل، وذلك بارتفاع مقداره مليار ريال، وبنسبة 4.4%.

وبالمقارنة بشهر سبتمبر 2022، سجلت الصادرات غير البترولية تراجعا في شهر أكتوبر الماضي بما يعادل 96 مليون ريال.

واستحوذت منتجات الصناعات الكيماوية على 41% من إجمالي السلع غير البترولية المصدرة للخارج في أكتوبر 2022، بقيمة 10.20 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021. وارتفعت الصادرات من آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها بنسبة21%.

وتراجعت السلع المصدرة من لدائن ومصنوعاتها مطاط ومصنوعاته إلى 6.4 مليارات ريال في أكتوبر 2022، بنسبة 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت النشرة أن قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال أكتوبر العام الجاري بلغت 67 مليار ريال، مقابل 46 مليار ريال خلال ذات الشهر من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقداره 21 مليار ريال، بنسبة 45.7 %.

وفي جانب المنافذ الجمركية للصادرات خلال أكتوبر الماضي، شكلت المنافذ البحرية ما نسبته 74% من إجمالي صادرات المملكة غير البترولية، تلتها المنافذ البرية بنسبة 19.2%، ثم المنافذ الجوية ﺑ6.8%. واحتل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، المرتبة الأولى بنحو 4.82 مليارات ريال ما يمثل 19.4% من إجمالي صادرات المملكة غير البترولية، تلاه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة 4.5 مليارات ريال.

حركة الصادرات والواردات للمملكة في أكتوبر:

الصادرات السلعية







أكتوبر 2022: 121 مليار ريال



أكتوبر 2021: 106 مليارات ريال



الارتفاع 15 مليار ريال



النسبة 14.2%



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