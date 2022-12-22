21 % من صادرات السلع السعودية في أكتوبر غير بترولية

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وبحسب البيانات الواردة في نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أكتوبر 2022، فقد بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال أكتوبر الماضي 96 مليار ريال، مقابل 82 مليار ريال خلال شهر أكتوبر العام الماضي، وذلك بارتفاع مقداره 14 مليار ريال، بنسبة 17.1%.ووفقا لنتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال أكتوبر 25 مليار ريال، مقابل 24 مليار ريال في الشهر المقابل، وذلك بارتفاع مقداره مليار ريال، وبنسبة 4.4%.
وبالمقارنة بشهر سبتمبر 2022، سجلت الصادرات غير البترولية تراجعا في شهر أكتوبر الماضي بما يعادل 96 مليون ريال.
واستحوذت منتجات الصناعات الكيماوية على 41% من إجمالي السلع غير البترولية المصدرة للخارج في أكتوبر 2022، بقيمة 10.20 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021. وارتفعت الصادرات من آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها بنسبة21%.
وتراجعت السلع المصدرة من لدائن ومصنوعاتها مطاط ومصنوعاته إلى 6.4 مليارات ريال في أكتوبر 2022، بنسبة 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت النشرة أن قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال أكتوبر العام الجاري بلغت 67 مليار ريال، مقابل 46 مليار ريال خلال ذات الشهر من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقداره 21 مليار ريال، بنسبة 45.7 %.
وفي جانب المنافذ الجمركية للصادرات خلال أكتوبر الماضي، شكلت المنافذ البحرية ما نسبته 74% من إجمالي صادرات المملكة غير البترولية، تلتها المنافذ البرية بنسبة 19.2%، ثم المنافذ الجوية ﺑ6.8%. واحتل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، المرتبة الأولى بنحو 4.82 مليارات ريال ما يمثل 19.4% من إجمالي صادرات المملكة غير البترولية، تلاه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة 4.5 مليارات ريال.
حركة الصادرات والواردات للمملكة في أكتوبر:
الصادرات السلعية
- أكتوبر 2022: 121 مليار ريال
- أكتوبر 2021: 106 مليارات ريال
- الارتفاع 15 مليار ريال
- النسبة 14.2%
تتوزع إلى:
- صادرات بترولية
- أكتوبر 2022: 96 مليار ريال
- أكتوبر 2021: 82 مليار ريال
- الارتفاع 14 مليار ريال
- النسبة 17.1%
- صادرات غير بترولية
- أكتوبر 2022: 25 مليار ريال
- أكتوبر 2021: 24 مليار ريال
- الارتفاع مليار ريال
- النسبة 4.4%
- الواردات السلعية
- أكتوبر 2022: 67 مليار ريال
- أكتوبر 2021: 46 مليار ريال
- الارتفاع: 21 مليار ريال
- النسبة: 45.7 %
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