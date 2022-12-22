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وأوضح الفواز أن هذا الأسبوع بدأ التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء حول ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة - أو أي من أجهزتها الحكومية - أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها. وتناول الحالات المستثناة من النظام ومن أهمها عدم توفر السعة الإنتاجية لدى المصانع الوطنية لتأمين الكمية المطلوبة وتجاوز الفارق بين سعر المنتج الوطني وسعر المنتج الأجنبي نسبة 10%، كذلك في حالة الاحتياج لمواصفات خاصة لا تنطبق على المنتجات الوطنية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت ورشة عمل تحت عنوان «آليات ومتطلبات المحتوى المحلي للقطاع الخاص»، تحدث خلالها رئيس مركز التميز بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس منصور الفواز عن مفهوم المحتوى المحلي.وأوضح الفواز أن هذا الأسبوع بدأ التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء حول ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة - أو أي من أجهزتها الحكومية - أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها. وتناول الحالات المستثناة من النظام ومن أهمها عدم توفر السعة الإنتاجية لدى المصانع الوطنية لتأمين الكمية المطلوبة وتجاوز الفارق بين سعر المنتج الوطني وسعر المنتج الأجنبي نسبة 10%، كذلك في حالة الاحتياج لمواصفات خاصة لا تنطبق على المنتجات الوطنية.

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