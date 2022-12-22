أمانة الشرقية

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وأكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، حرص الأمانة على تقديم وتطوير أفضل الخدمات للمستفيدين، مبينا أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع المكاتب الهندسية المعتمدة وفرت خدمة اعتماد المخططات بشكل الكتروني، فيمكن للمستفيد اختيار أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لإعداد الرفوعات المساحية والمتطلبات التخطيطية وإرسالها الكترونيا لمراجعتها واعتمادها، ويمكن متابعة الطلب الخاص بالمستفيد من خلال التطبيق والدخول عبر البوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية ومعرفة مسار المعاملة حتى الانتهاء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت تطبيق اعتماد المخططات الالكتروني، الذي يتيح للمطورين والمكاتب الهندسية العمل على الإجراءات التخطيطية ‏دون الحاجة إلى زيارة إدارة التخطيط العمراني في الأمانة.وأكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، حرص الأمانة على تقديم وتطوير أفضل الخدمات للمستفيدين، مبينا أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع المكاتب الهندسية المعتمدة وفرت خدمة اعتماد المخططات بشكل الكتروني، فيمكن للمستفيد اختيار أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لإعداد الرفوعات المساحية والمتطلبات التخطيطية وإرسالها الكترونيا لمراجعتها واعتمادها، ويمكن متابعة الطلب الخاص بالمستفيد من خلال التطبيق والدخول عبر البوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية ومعرفة مسار المعاملة حتى الانتهاء.

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