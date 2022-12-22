شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين stc وسكاي فايف لتقديم خدمات إنترنت جوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة stc مذكرة تفاهم مع شركة سكاي فايف العربية، المتخصصة في مجال تقديم حلول وخدمات الإنترنت على الطائرات A2G، بهدف تقديم خدمات إنترنت موثوقة على متن خطوط الطيران في المملكة، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق تقديم هذه الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيا لتقديم تجربة سفر مميزة للمسافرين.

وقال نائب رئيس وحدة النواقل والمشغلين في stc المهندس مهند مكي «شهد استخدام السعوديين للإنترنت ارتفاعا كبيرا بأكثر من 92% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وانطلاقا من ذلك، تلتزم stc بتقديم خدمات اتصال موثوقة ومتقدمة في المملكة بالاعتماد على أحدث التقنيات بما يلبي احتياجات وتطلعات العملاء بغض النظر عن مكان تواجدهم».

وأضاف «إن شراكتنا مع سكاي فايف العربية الأحدث ضمن سلسلة من الاستثمارات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال عالية السرعة والجودة، وذلك من خلال تقديم تقنيات جديدة ومبتكرة تعزز من تجربة المستخدم. ومع تسارع التحول الرقمي في المملكة، ستواصل stc تقديم أفضل تجربة للعملاء والشركاء ليكونوا على اتصال دائم.

وجهزت stc البنية التحتية بين الرياض وجدة لاختبار هذه التقنية المتطورة مع سكاي فايف العربية على متن طائرة مجهزة بتقنية A2G، وذلك بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وإحدى شركات الطيران الرائدة، حيث تكللت هذه التجربة بالنجاح. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الخدمة عبر جميع رحلات الطيران في المملكة والمنطقة بحلول عام 2025. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية stc لدعم التحول الرقمي في المملكة من خلال تقديم خدمات اتصال موثوقة جوا وبرا، حيث يسهم تقديم خدمة الإنترنت على الطائرات في تعزيز تجربة المسافرين من خلال توفير اتصال عالي السرعة وبجودة عالية مما يتيح للركاب مشاهدة مقاطع فيديو تصل دقتها إلى 4K، وتصفح الإنترنت، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي.