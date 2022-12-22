أرامكو تكرم 12 مصنعا محليا في حفل جوائز الجودة 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت أرامكو السعودية، أمس، 12 مصنعا محليا قدمت أداء متميزا في تقديم سلع عالية الجودة، خلال حفل جوائز التميز في الجودة للمصنعين المحليين لعام 2022، الذي نظمته في مدينة الظهران.

ويعد هذا الحفل السنوي الذي ينظم للعام الخامس على التوالي من قبل إدارة التفتيش في أرامكو السعودية، كمنصة تسهم في الارتقاء بالأداء النوعي للمصنعين المحليين إلى المستوى العالمي، من خلال تعزيز ثقافة الجودة في الصناعة المحلية، كما أنه يساعد أيضا على تعزيز المنافسة بين الشركات المصنعة محليا، ورفع نسبة توطين المحتوى تحت شعار «صنع في السعودية».

وقال نائب الرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية، معتز المعشوق «يمثل الحفل امتدادا لالتزام الشركة بالجودة والتميز، فضلا عن الإسهام في رفع مستوى التصنيع المحلي للمنافسة عالميا، وسعيا إلى التميز النوعي لمواكبة الأهداف الوطنية المنشودة من خلال برنامج أرامكو السعودية (صنع في السعودية)، الذي يهدف نحو الاستفادة من القدرة الشرائية في تقوية اقتصاد المملكة، لإحراز مزيد من التقدم والتطور، حيث استطاع تحقيق عديد من الإنجازات، التي تؤكد إيمان شركاء أرامكو السعودية الاستراتيجيين بمفهوم التوطين، وأنه جزء أساس من ممارساتهم التجارية».

وأشار المعشوق إلى أن الحفل التكريمي والجوائز التي تمنح للفائزين من المصنعين المحليين، يخلق بيئة تنافسية صحية بين الموردين، ويحفزهم للسعي إلى تحقيق معايير أعلى في إنتاجهم، كما يتماشى مع الرؤية الوطنية الطموحة لجعل المملكة مركزا تجاريا مع المنتجات الصناعية عالية الجودة.

وقد عبر الفائزون عن امتنانهم وتشرفهم بهذه الجائزة المرموقة التي تعزز استمراريتهم في تطوير أدائهم لضمان جودة التصنيع.

صنفت إلى 3 فئات:

جوائز الجودة 2022

الفئة الأولى:







شركات التصنيع كبيرة الحجم، وشملت 5 فائزين.



المركز الأول: شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب.



الثاني: مصنع آسيا للفولاذ المحدودة.



الثالث: فجاء مصنع بن زقر لمواد العزل.



الرابع: شركة آرسيلور ميتال العالمية للحديد والصلب.



الخامس: جاءت شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو).



الفئة الثانية:





شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وشملت 5 فائزين.



المركز الأول: الشركة المميزة لأعمال البترول والغاز المحدودة (سوجك).



الثاني: شركة كوني كرين السعودية للمعدات الثقيلة.



الثالث: شركة الصناعات الالكترونية والكهربائية.



الرابع: مصنع الصمامات الصناعية.



الخامس: شركة أميرسون بروسيس منجمنت أريبيا ليمتد.



الفئة الثالثة: