تفعيل مبادرة توحيد الجهود في تأهيل المصنعين

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وفي إطار جهود الشركات الأعضاء لتفعيل المبادرة، عملت كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، بالتعاون مع الهيئة على تحليل إجراءات التأهيل الفني لعدد من المنتجات، والتي تشمل محولات الجهد المتوسط، ودوائر التوزيع الحلقية، ومفاتيح الجهد المتوسط والكابلات، إذ نتج عن ذلك توحيد إجراءات تأهيلها، والذي سينعكس بشكل إيجابي على سرعة إنهاء إجراءات تأهيل المصانع المسجلة لدى إحدى الشركتين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بدء تفعيل مبادرة توحيد الجهود في تأهيل المصنّعين المحليين، التي تهدف إلى تطوير مصنّعين محليين مؤهلين، وزيادة قدرات مورّدي السلع ومقدمي الخدمات في الشركات الأعضاء لمجلس تنسيق المحتوى المحلي، وذلك عبر توحيد الجهود القائمة، وتوحيد إجراءات التسجيل والتأهيل لدى الشركات الأعضاء، حسب المتطلبات الفنية لكل شركة.وفي إطار جهود الشركات الأعضاء لتفعيل المبادرة، عملت كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، بالتعاون مع الهيئة على تحليل إجراءات التأهيل الفني لعدد من المنتجات، والتي تشمل محولات الجهد المتوسط، ودوائر التوزيع الحلقية، ومفاتيح الجهد المتوسط والكابلات، إذ نتج عن ذلك توحيد إجراءات تأهيلها، والذي سينعكس بشكل إيجابي على سرعة إنهاء إجراءات تأهيل المصانع المسجلة لدى إحدى الشركتين.

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