تدشين مكتب إدارة المشاريع الإنشائية بوزارة الموارد البشرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتب إدارة المشاريع الإنشائية (PMO)، بحضور مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

ويهدف مكتب إدارة المشاريع (PMO)، إلى حوكمة وتحسين إدارة محفظة مشاريع الوزارة الرأسمالية وتعزيز جودة الأداء في تنفيذ المشاريع وبما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 وأفضل الممارسات والمعايير المحلية العالمية، حيث تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أول جهة حكومية تنشئ مكتبا لإدارة المشاريع الرأسمالية (PMO) بجهود داخلية وذاتية، بعد أن عملت على استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحقيق التحول في إدارة المشروعات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توجت في وقت سابق بجوائز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتميز العملي والتميز المؤسسي في مرحلته الرابعة، حيث حصلت الوزارة على المركز الأول كأعلى نسبة تقييم بين الجهات الحكومية لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، والمركز الأول لفئة الوزارات في مجال التميز المؤسسي كأعلى الجهات تقييما، وعلى المركز الثالث بين الجهات الحكومية في التميز العملي، ودرع التميز في كفاءة الإنفاق نظير تميز فريق كفاءة الإنفاق في الوزارة.