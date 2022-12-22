شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "هيرميس".. وارتفاع "المصرية للاتصالات" و"إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 304.248 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 285.169 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 169.819 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.298 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.913 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 946.854 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 723.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.34% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.56%، والعرب على 4.1%، واستحوذت المؤسسات على 38.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.28%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 373.6 ألف سهم، 178.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 320.3 ألف جنيه، 230.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2569 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 17513 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5958 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.