شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إيطاليا العقارية تحقق مبيعات تعاقدية غير مسبوقة خلال عام 2022 الحافل بالإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • ارتفاع معدلات النمو 50% ووصول المبيعات لـ 9 مليارات جنيه بزيادة 20% عن المستهدف

• قامت الشركة بتسليم 1000 وحدة خلال 2022 التزاما بوعودها مع العملاء

في عام 2022 ، أحرزت شركة مصر ايطاليا العقارية تقدمًا في النتائج المالية وابرمت تعاقدات استراتيجية علي كافة الاصعدة مع الالتزام بمواعيد التسليم وتوسيع محفظة الأراضي لديها.أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية النتائج المالية للعام الحالي 2022 والإنجازات التي حققتها الشركة على مستوى كافة المشروعات التابعة لها والأنشطة المختلفة التي قامت بها على مدار العام حيث بلغت مبيعات الشركة الاجمالية 9 مليارات جنيه، بما يتجاوز الهدف السنوي لعام 2022 والذي كان يبلغ 7.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 20% و الذى تجاوز المبيعات لسنة 2021 التي بلغت 6 مليار جنيه بمعدل نمو 50%.

حقق مشروع البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة أعلى مبيعات في عام 2022 بلغت 3.2 مليار جنيه مصري، يليه مشروع كايرو بيزنس بارك - الذي من المخطط افتتاحه رسميا في 2023، بإجمالي مبيعات 1.79 مليار جنيه مصري لتكون شركة مصر ايطاليا العقارية واحدة من أفضل 3 شركات تطوير عقاري بالسوق المصري فيما يتعلق بمعدل المبيعات في شرق القاهرة خلال سنة 2022. و شهد عام 2022 تسليمات لوحدات بقيمة 3.1 مليار جنيه .

تتقدم الأعمال بمشروعات مصر ايطاليا وفقا للجداول الزمنية التي أعلنت عنها الشركة من قبل والتي تمكنها من الالتزام بمواعيد التسليمات طبقا للتعاقدات التي تم ابرامها مع العملاء.و من ضمن آخر التوسعات فقد قامت الشركة بأطلاق مرحلة جديدة لمشروع فينشى تحت اسم" فينشى لاجونز" والذى يحتوى على اول بحيرات صناعية قابله للسباحة في العاصمة الادارية الجديدة على مساحة 5000 متر مربع بشريط شاطئي يمتد لـ 700 م. وامتدادا لنجاح مشروعات الشركة التجارية والادارية ورؤيتها المتمثلة في تمكين الشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، يأتي مشروع راديكل 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 16.7 فدان، ويوفر مكاتب إدارية ويضم أيضا مركز لريادة الأعمال والابتكار.

ضمن أهم الأعمال التي أتمتها مصر إيطاليا خلال العام، إبرام عدد من التعاقدات والشراكات مع العديد من الشركات العالمية والجهات المتخصصة وذات الخبرة في المجالات الهندسية والتكنولوجية، فى إطار حرص الشركة على التطور الدائم وتقديم مشروعات بجودة تليق بعملائها الحاليين والمستقبليين، ومن بين هذه الشراكات، توقيع مذكرة تفاهم مع هانيويل لتوفير تقنيات المدن الذكية في بعض مشروعات الشركة ومنها التقنيات الأمنية وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها والتي ستلعب دوراً فعالاً فى ترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وأيضا قامت الشركة بالتوقيع مع شركة اتصالات لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت لمشروع كايرو بيزنيس بارك.

تم أيضا التعاقد مع بيت الخبرة الهندسي ECB، للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لإدارة مشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة والإشراف على تنفيذه، والتعاقد مع شركة ASSAS أساس لتنفيذ المراحل الجديدة من مشروعي البوسكو العاصمة الإدارية والبوسكو سيتي القاهرة الجديدة لتوحيد الجهود مع كيانات كبيرة ذات مصداقية وتحويل التصميمات إلى واقع ملموس لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

وتماشيا مع رؤية الشركة لتمكين الشباب من خلال ريادة الأعمال والابتكار, قامت مصر إيطاليا العقارية بالتعاون مع كرييتف اندستري ساميت ، لاستضافة و رعاية دورته الرابعة عشرة من خلال مشروع الشركة الاداري الرائد "كايرو بيزنس بارك" كشريك استراتيجي. ويعد كرييتف اندستري ساميت المنصة الأساسية والوحيدة للصناعة الإبداعية التي تحتفل بالإنجازات التي تحققت في الاقتصاد الإبداعي في المنطقة منذ 2014 . ووقعت مصر إيطاليا ايضا مذكرة تفاهم مع "رايز أب" على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري 2022 لإنشاء اول مركز للابتكار وريادة الاعمال في شرق القاهرة في"كايرو بيزنس بارك" على مساحة 2500 متر مربع و تستعد الشركة لتقديم العديد من الشراكات والفعاليات لسنه المقبلة في "كايرو بيزنس بارك" كمركز للفنون و الثقافة و التكنولوجيا و الموسيقى وريادة الأعمال والأزياء والتصميم وغير ذلك.

كشفت أيضا الشركة عن خارطة طريق للاستدامة خلال مؤتمر المناخ COP27 حيث عرضت مجهوداتها للاستدامة البيئية من خلال مشروعي الغابة العمودية بالعاصمة الادارية الجديدة و البوسكو سيتي- مدينة ال15 دقيقة بالقاهرة الجديدة. وقامت مصر إيطاليا العقارية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك لتصميم وتنفيذ مفاهيم المدن الذكية.

وتعاقدت الشركة أيضا مع فيوتشر كلين انرجي باستثمارات قيمتها 8 ملايين جنيه مصري لتركيب الألواح الشمسية على أسطح 3 مراكز تجارية، بسعة 400 كيلووات من الطاقة الشمسية، لإنتاج الطاقة المتجددة وتوفير نفقات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 20 %.هذا الى جانب التوقيع على مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية (UNGCNE) "المجتمعات المستدامة في مصر" بهدف بناء حياة أفضل ووقعت الشركة ايضا مسرع طموح المناخ حيث تعهدت بالتعاون وتبادل أفضل للخبرات مع خبراء في صناعة البناء والتطوير العقاري وذلك لضمان حياة أفضل علي كوكب الأرض و يأتي كل ذلك تماشيا مع رؤيه مصر 2023 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

قال محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، أن النتائج المحققة تتماشى مع رؤية الشركة والكوادر الموجودة في وضع خطة طموحة ترتكز على مضاعفة حجم الاستثمارات والإنشاءات مع الالتزام بالتسليمات، بما يعكس مصداقية الشركة ويخلق ثقة بينها وبين العملاء، ويؤدي بالتالي أيضا إلى نمو حجم المبيعات، مشيرا إلى آخر مشروعات الشركة بالساحل الشمالي والذي يقام على مساحة 400 فدان، مؤكدا أن هذه النتائج لها تأثير إيجابي ودفعة قوية وانعكاس لطموح أكبر.

ومن جانبه أكد محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، أن هذه النتائج تعد انعكاسا لرؤية الشركة للنمو عبر مختلف جوانب المعيشة، فنحن نتطلع إلى عام حافل بالإطلاقات والشراكات والفعاليات الكبيرة والتوسعات. وأوضح أيضا أن الشركة تسعى لإعداد خطة طموحة للعام القادم لتحقيق اهدافها مع الوفاء بوعودها من خلال الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بجداول التسليم المحددة.