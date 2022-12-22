بنكا مصر والأهلي يرفعان عمولة سحب الدولار والمشتريات بالخارج إلى 10%

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رفع بنكا مصر والأهلي نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى %10 بدلًا من 3%.

وتخصم العمولة من إجمالي قيمة السحب النقدى والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).

ويستهدف البنكان بهذا الإجراء، تشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية خارج مصر، في وقت تواجه المصارف صعوبات في تدبير الدولار.

وفي وقت سابق، أعلن بنك مصر، تخفيض حدود المشتريات شهريا بالدولار خارج مصر على عملائه باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل) وكذلك الائتمان المعروفة باسم كريد كارد (المخصة للمشتريات).

جاء ذلك بعد رصد زيادة ملحوظة على عمليات السحب والمشتريات بالدولار واليورو بما يعد "سوء استخدام من بعض العملاء" في وقت تعاني البنوك من أزمة نقص الدولار.

وفيما يلي حدود المشتريات المتاح استخدامها أمام العملاء بعد خفضها في بنك مصر، وفقا لموقعه الإلكتروني:.

أولا- حدود المشتريات شهريا باستخدام بطاقات الكريدت كارد (المرتبط بحساب العميل) بعد خفضها:-

بطاقة (كلاسيك):

حجم حدود المشتريات من (pos) خارج مصر إلى 100 دولار شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 5 مرات يوميا.

- بطاقة جولد: قلص حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 200 دولار شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 5 مرات يوميا

.- بطاقة تيتانيوم: حجم حدود المشتريات من

(pos) بـ500 دولار شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 5 مرات يوميا.

- بطاقة فيزا وماستر كارد بلاتينيوم: قلص حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 1500 دولار شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 5 مرات يوميا

.- بطاقة ورلد وورلد إيليت: قلص حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 3 آلاف دولار شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 5 مرات يوميا.

ثانيا- حدود المشتريات شهريا باستخدام بطاقات الخصم الفوري (المرتبط بحساب العميل) بعد خفضها:

- بطاقة جولد: انخفضت حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر شهريا إلى ما يعادل 500 دولار بدلا من 9 آلاف دولار قبل الخفض، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا

.- بطاقة تيتانيوم: تراجعت حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر شهريا إلى ألف دولار بدلا من 12.5 ألف دولار، ويتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا

.- بطاقة بلاتينيوم: انخفضت حدود المشتريات من

(pos) إلى ألف دولار، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا.

- بطاقة ورلد: تراجعت حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 7.5 ألف دولار مقابل 25 ألف دولار سابقا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا

.- بطاقة وورلد إيليت: تراجعت حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 10 آلاف دولار مقابل 25 ألف دولار سابقا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا

.- بطاقة فيزا وماستر كارد: تراجعت حدود المشتريات من

(pos) خارج مصر إلى 10 آلاف دولار مقابل 25 ألف دولار سابقا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه شهريا بحد أقصى 8 مرات يوميا.