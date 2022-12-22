شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع باستثناء المؤشر العام لبورصة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.59% خاسرًا 61.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10215.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت وحيدًا.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.59% خاسرًا 61.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10215.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% خاسرًا 70.91 نقطة ليغلق عند مستوى 18680.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.43%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاعات المواد الأساسية، والاستثمار والتمويل، والإعلام والترفيه بنسبة 0.48%، 0.46%، 0.4%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.28%.

وقفز 108 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سايكو" بنسبة 6.38%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 5.76%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 5.29%، وتراجع 93 سهمًا على رأسها سهم "التأمين العربية" بنسبة 3.47%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 3.20%، ثم سهم "كابلات الرياض" بنسبة 3.10%، فيما تصدر سهم "الراجحى" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 170.2 مليون سعودى.

بورصة دبى

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.50% خاسرًا 16.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3323.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.4 مليون سهم محققة ما قيمته 242.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 4786 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، والعقارات بنسبة 0.38%، 0.29%، 0.14%، على التوالي.

وزادت 10 أسهم على رأسها مصرف عجمان بنسبة 4.46%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 2.65%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها بنك دبي التجاري بنسبة 2.27%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 2.12%، فيما تصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 83.9 مليون ورقة بقيمة 97.5 مليون درهم.

بورصة أبو ظبى

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.245% خاسرًا 25.27 نقطة ليغلق عند مستوى 10306.51 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.568 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 179.7 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 9907 صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.98%، يليه قطاعي الطاقة، والمواد الأساسية بنسبة 0.79%، 0.76%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاعي المرافق والتقديري للمستهلك بنسبة 0.57%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.06%.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.62%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 7.5%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.9%، ثم سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 9.73%، ثم سهم "فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.71%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 253.1 مليون درهم.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.28% خاسرًا 5.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1851.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 161.7 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 2.23% بضغوط هبوط سهي شركة الإثمار القابضة، بنك البحرين والكويت بنسبة 6.25%، 0.81%، على التوالي، فيما ارتفع سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 2.08%.

بورصة الكويت

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحًا 3.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7209.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحًا 10.05 نقطة ليغلق عند مستوى 8009.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% خاسرًا 13.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5571.77 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسرًا 32.80 نقطة ليغلق عند مستوى 5675.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 104.2 مليون سهم بقيمة 22.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6638 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 5.63%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.90%، يليه قطاع المنافع بنسبة 2.14%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والعقار بنسبة 0.65%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعات السلع الاستهلاكية، والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعة بنسبة 2.38%، 1.47%، 0.71%، 0.43%، على التوالي.





بورصة قطرونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% خاسرًا 8.86 نقطة ليغلق عند مستوى 10988.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.7 مليون سهم بقيمة 310.2 مليون ريال عبر تنفيذ 11262 صفقة، وتراجع 18 سهمًا، وارتفع 31 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفعت قطاعات العقارات، والصناعات، والاتصالات، والنقل بنسبة 0.57%، 0.39%، 0.32%، 0.06%، على التوالى.