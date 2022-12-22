شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة: تدريب 25 من العاملين بمنطقة شجرة مريم العذراء بالمطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة السياحة من تدريب 25 من العاملين بمنطقة شجرة السيدة مريم العذراء بالمطرية ما بين موظفي شباك تذاكر ومسئولي الأمن المدني ومفتشي الآثار، وذلك استكمالاً لبرنامج "سفراء السياحة" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في مارس 2020 ويتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائر في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف لتطوير وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.

ويأتي ذلك في ضوء خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي والأثري بالوزارة.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الدورة التدريبية تصمنت تعريف العاملين بمفهوم الانطباع الأول ومهارات التواصل الفعال مع الزائرين، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ هذا التدريب بالتنسيق مع الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وقام بالتدريب مؤسسة “Rhythm Hospitality Training Agency” المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا.

وأضافت أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بجميع المواقع الأثرية والمتاحف التي تم رفع كفائتها من أجل تحقيق أفضل تجربة للزائر وبما يليق بسمعة مصر السياحية بين مصاف الدول.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ هذا التدريب لعدد من العاملين بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بعدة مناطق مثل قصر البارون إمبان، وقصر محمد علي بشبرا الخيمة، ومنطقة باب الوزير وسوق السلاح، ومسجدي السلطان حسن والرفاعي.

جدير بالذكر أن برنامج "سفراء السياحة" يتم تنفيذه تحت رعاية بنك الإسكندرية وبالتعاون مع مؤسسة “Rhythm Hospitality Training Agency” المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا.