شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط رئيس صندوق مصر السيادى تبحث سبل التعاون مع شركة ليونى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، الدكتور أنيس كمون، رئيس مجلس إدارة شركة ليوني مصر، والمهندس هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة الشركة ومدير التواصل المؤسسي والعلاقات الحكوميه بالشركة، التي تعد أحد الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا صناعة الضفائر الكهربائيه للسيارات.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم الاجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وعلى رأسها برنامج الاصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة سوق العمل والتركيز علي قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم مجالات عمل الصندوق السيادي وتوجه الصندوق للشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

كما أكدت السعيد توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية وأهم مصادر خلق فرص العمل ورفع معدلات التصدير.

من جانبه أشاد الدكتور أنيس كمون باهتمام ودعم الدولة المصرية بتشجيع القطاع الخاص خلال السنوات الاخيرة، وأكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنع الشركة ضمن جولاته في المنطقة الصناعية كانت دافع لزيادة الاستثمارات ورغبة مجلس إدارة الشركة في زيادة استثماراتها في مصر.

كما أوضح الدكتور أنيس كمون أن الشركة تطلع للعمل مع صندوق مصر السيادي لتحقيق مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل في مصر.

حضر الاجتماع أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتورة نجلاء البيلي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدارة الأصول والاستثمار.