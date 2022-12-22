شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال: مستقبل مشرق للعلاقات الاقتصادية المصرية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، ممثلًا عن جمعية رجال الأعمال المصريين في جلسة قمة دول البريكا وقمة رواد الأعمال لدول الحزام والطريق لعام 2022 المنعقدة في مدينة هاربين الصينية على هامش افتتاح الدورة الثانية والثلاثين للمعرض الدولي الاقتصادي في مدينة هاربين.

وفي كلمته عبر الفيديو كونفرانس أشاد الدكتور محمد يوسف، بالمستقبل المشرق الذي ينتظر العلاقات الثنائية المصرية الصينية على المستوى الاقتصادي حيث أن لدى الجانبين الكثير من الفرص والإمكانيات إذا تم معرفة المسار الصحيح الذي يجب اتخاذه كما أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر جدية لتوحيد الجهود معًا.

وقال: « تعبر جمعية رجال الأعمال المصريين عن فخرها الشديد بالنجاح الذي تشهده دول البريكا في تحقيق مصالح أعضائها باعتبارها من أوائل منظمات الأعمال التي انضمت إلى التحالف منذ بدايته كما أنها قامت بتنظيم الاجتماع السنوي الأول لدول البريكا».

وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن المتغيرات التي يواجهها العالم بأسره على مدى السنوات الثلاث الماضية، سوف تؤدي إلى خلق ضغوطا كبيرة على الاقتصاد العالمي، ولا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث في اليوم التالي، ولكن الحقيقة الوحيدة المعروفة هي أن ميزان القوى الاقتصادية سيشهد تغيرات كثيرة في العقد القادم، وفي مثل هذه الظروف، سيكون التحالف بين منظمات الأعمال أمرًا حيويًا للغاية، لذلك فيمكن من خلال تجمع البريكا، تنمية التواصل على المستويات الثنائية والمتعددة لتبادل وجهات النظر ونقل الخبرات لتخطي هذه المواقف الصعبة.