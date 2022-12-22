شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 82.52 دولار لبرنت و78.67 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 82.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.67 دولار، حيث ارتفعت الأسعار اليوم.

وأظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بشكل كبير، إذ انخفضت 89ر5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، وتشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات.

وقال رئيس شركة "ترانسفنت" الروسية نيكولاي توكاريف، اليوم الثلاثاء، أن شركته استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى هذين البلدين خلال الشهر الحالي والعام المقبل .

وقال رئيس ترانسنفت حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، إن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات على الرغم من الحديث عن عدم رغبتهما في مواصلة شراء النفط الروسي اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كما قدمت ألمانيا طلبا أيضا لشراء النفط الروسي للربع الأول من عام 2023.

وأضاف أن الشركة تلقت أيضا طلبات من المستهلكين البولنديين لتزويدهم بثلاثة ملايين طن في العام المقبل و360 ألف طن لشهر ديسيمبر الحالي.

وكانت أسعار النفط الخام ،خلال الأسبوع الماضى قد سجلت أكبر مكاسب أسبوعية لها بالأسواق الآجلة منذ شهر أكتوبر بلغت حوالي 3.9% لخام برنت و 4.6% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وتلقت أسعار النفط دعماً من توقعات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بشأن ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام القادم 2023 ، بدعم من تراجع الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ التضخم واحتواء فيروس 1-Covid في الصين حيث تخفيف القيود والإجراءات الصارمة المرتبطة بسياسة Zero Coid في الصين أكبر مستورد وثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط.

كما تلقت دعما أيضا من استمرار إغلاق خط أنابيب Keystone الذي ينقل النفط الخام من مقاطعة Alberta الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية حدوث تسرب نحو 14 ألف برميل من النفط الخام، وهو أكبر تسرب في ما يقارب 10 أعوام، وكذلك إشارة وزارة الطاقة الأمريكية إلى توجهها نحو شراء حوالي 3 مليون برميل من النفط الخام المحلي لدعم المخزونات الاستراتيجية.