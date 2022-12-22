شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أن 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص وفقا للقانون رقم 153لسنة2022 والمتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 وذلك حتى 31/12/2022، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري.

وأوضح مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر الجاري ، لافتا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه ، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375لسنة2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية .