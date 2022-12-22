شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الطباعة يحدد مقترحات نمو الصناعة أبرزها توفير الأراضى المرفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة لـ"الخليج 365"، إن هناك عدة مقترحات يجب أن يتم أخذها في الاعتبار لتحقيق طفرة ونهضة قوية للقطاع الصناعي، أولها توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وتقسيطها للمصنعين على مدد زمنية طويلة أسوة ببعض الدول المجاورة والمنافسة لنا، وتكون أراضي مرفقة وكاملة التجهيز.

وأشار إلى ضرورة عمل مبادرة خاصة لتوفير القروض للقطاع الصناعي بفائدة مميزة للقطاعات الإنتاجية ولا تقتصر على الصناعات الصغيرة فقط، يمكن أن تشمل قطاع المشروعات المتوسطة، حتي تتمكن من عبور الأزمة الحالية التي تؤثر على جميع الصناعات.

وشدد على ضرورة إعفاء مكونات وخامات الإنتاج المستوردة من ضريبة القيمة المضافة بشكل دائم، خاصة أنها تدخل في الصناعة وتؤثر بصورة مباشرة على التكلفة التصنيعية، وعدم تحميل المستثمر الصناعي تكاليف إضافية عند تدشين المشروعات ومواجهة البيروقراطية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمار الصناعي.

وأوضح أن هناك بعض الصناعات المغذية التي تحتاج تدخل خاص من الدولة لدعمها لأنها تؤثرعلى قطاعات عدة وصناعات أخري مثل صناعة الألمونيوم، حيث ترتبط صناعة الألمونيوم بالتغليف، مشيرا إلى أن بعض الخامات مثل البولي ايثيلين يتم استهلاكها في الصناعة بكميات تصل 450 ألف طن سنويا ويبلغ إنتاج مصر 230 ألف طن عبر شركتي سيدي كريروايثيدكو، فلماذ لا يتم دعم هذه الصناعة وزيادة إنتاجها في مصر للمساهمة في تقليل التكاليف الإنتاجية.