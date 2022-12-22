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شكرا لقرائتكم خبر عن 58.7 مليون طن صادرات الغاز المسال للولايات المتحدة خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "أنه بعد الانتهاء من مراجعة قواعد الأمن والسلامة وإجراء الإصلاحات اللازمة، وضع مشغل المحطة خطة لإعادة تشغيلها تدريجياً بداية من شهر أكتوبر 2022 على أن تدخل طور التشغيل الكامل بحلول شهر مارس 2023.
وأشار التقرير، أنه بسبب توقف محطة Freeport LNG، تراجع إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني 2022 مقارنة الربع السابق له الربع الأول) ليصل إلى 19.5 مليون طن، إلا أنه ظل أعلى من صادرات الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 10.2% واستمر في التراجع خلال الربع الثالث من عام 2022 ليبلغ نحو 18.8 مليون طن، لكنه ظل متخطياً مستوى صادرات الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 10.6%.
وأوضح التقرير، أنه إجمالا، فقد بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 حوالي 58.7 مليون طن مقابل 51 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو أساس سنوي 15.1%. ومن المتوقع إن ارتفعت الصادرات خلال الربع المتبقي من العام 2022 وفقاً للأداء التشغيلي لمحطة Freeport LNG، أن تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال عالميا لأول مرة في عام 2022.