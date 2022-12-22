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شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط الخام والغاز اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس شركة "ترانسفنت" الروسية نيكولاي توكاريف، اليوم الثلاثاء، أن شركته استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى هذين البلدين خلال الشهر الحالي والعام المقبل.
وقال رئيس ترانسنفت حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، إن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات على الرغم من الحديث عن عدم رغبتهما في مواصلة شراء النفط الروسي اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كما قدمت ألمانيا طلبا أيضا لشراء النفط الروسي للربع الأول من عام 2023.
وأضاف أن الشركة تلقت أيضا طلبات من المستهلكين البولنديين لتزويدهم بثلاثة ملايين طن في العام المقبل و360 ألف طن لشهر ديسيمبر الحالي
وأفادت بيانات معهد البترول الأمريكى بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، في حين كانت التقديرات المتوقعة 1.7 مليون برميل في المخزونات.