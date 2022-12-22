شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط الخام والغاز اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى،اليوم الأربعاء،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر فبراير 80.15 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 76.30دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 79.03دولار للبرميل لشهر ديسمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 3.875 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.727دولار للجالون.

وقال رئيس شركة "ترانسفنت" الروسية نيكولاي توكاريف، اليوم الثلاثاء، أن شركته استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى هذين البلدين خلال الشهر الحالي والعام المقبل.

وقال رئيس ترانسنفت حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، إن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات على الرغم من الحديث عن عدم رغبتهما في مواصلة شراء النفط الروسي اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كما قدمت ألمانيا طلبا أيضا لشراء النفط الروسي للربع الأول من عام 2023.

وأضاف أن الشركة تلقت أيضا طلبات من المستهلكين البولنديين لتزويدهم بثلاثة ملايين طن في العام المقبل و360 ألف طن لشهر ديسيمبر الحالي

وأفادت بيانات معهد البترول الأمريكى بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، في حين كانت التقديرات المتوقعة 1.7 مليون برميل في المخزونات.