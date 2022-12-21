شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتهاء من بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع Code المملوك لـ"جدير جروب" بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مجموعة جدير جروب من بيع أولى مراحل مشروعهاCode New Capital، بالداون تاون بالعاصمة الإدارية بمستهدف بيعى 1.5 مليار جنيه.

وقال سعيد الجرف، رئيس قطاع التسويق، إن (code ) أول مشروع لـ"جدير جروب" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع Code New Capital مباشرة أمام الحديقة المركزية "سنترال بارك" والتي ستكون من أكبر الحدائق الموجودة في العاصمة الإدارية، كما يتميز المول بقربة من حى المال والأعمال، والحي الحكومى، والمحطة المركزية للمونوريل، ويتمتع أيضا بإطلالة رائعة تبلغ 200 فدان هي مساحة الحديقة المركزية.

وأضاف "الجرف" أن المشروع يقع بالقرب من المدينة الطبية ومنطقة الجامعات، ودار الأوبرا، ومجمع الوزارات و القصر الرئاسي، ويقع مشروع كود بالقرب من مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية والبرلمان ومحور محمد بن زايد والطريق الدائرى الإقليمى.

وأوضح أن المشروع تجاري إداري بأميز المواقع بالداون تاون، ومن أكبر المشروعات المزمع تنفيذها بالداون تاون، حيث تبلغ مساحة الأرض 7200 متر بنسبة بنائية 30%، ويتكون المشروع من أرضى و12 دورًا و3 بيزمنت، وتم تخصيص الدور الأرضي والأول للنشاط التجارى، وباقى الأدوار إدارية.

وأشار "الجرف" إلى أن مشروع ( code) يشتمل على 360 مكتبًا و73 محلًا تجاريًا، وتبلغ مساحة الدور الواحد 2161 مترًا، وأهم ما يميز المشروع الإطلالة على 200 فدان مباشرة (الحديقة المركزية) وناصية تضم ممشي 28 مترًا بين الشارع الرئيسي بعرض 40 مترًا، مما يسهل الوصول إليه من جميع الاتجاهات.

وأوضح أن المشروع عبارة عن 3 مبانى منفصلين تصل بينهم جسور وبلازا بمساحة 2605 أمتار، مؤكدًا أن تصميم المبنى فريد من نوعه، حيث إنه يضم مساحات إدارية معلقة، ذات إطلالة على الحديقة المركزية، وعلى شارع رئيسى، وقد أسندت "جدير" عمل التصميمات الهندسية والإنشائية لشركة معمار التى تعد من أكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وأشار سعيد الجرف إلى أن الشركة حققت نجاحًا كبيرًا فى المرحلة الأولى من المشروع، وتم بيعها بالكامل، حيث يتكون المشروع من 3 مراحل، ومن المقرر الإنتهاء من بيع المشروع ككل خلال العام المالى المقبل 2023 بمستهدف بيعى مليار و500 مليون جنيه، كما تخطط الشركة لضخ 200 مليون جنيه كاستثمارات بالمشروع خلال عام 2023.

وكشف الجرف عن الخطة التوسعية لجدير جروب التى تستهدف من خلالها تنفيذ سلسة من المشروعات الإدارية التجارية، كما تخطط المجموعة لتنفيذ مشروع سكنى، لاسيما أن الشركة تمتلك خبرات طويلة فى هذه النوعية من المشروعات، حيث سبق لجدير تسليم 60 مشروعًا سكنيًا بالقاهرة الجديد.

واختتم رئيس قطاع التسويق تصريحاته، قائلاً إن السوق العقارى يشهد نهضة عمرانية جديدة مقترنة بفكر جديد غيرت خارطة السوق وخلقت منتج عقارى جديد يلبى إحتياجات مختلف شرائح المجتمع وتضاهى بل وتتفوق على أسواق كبيرة، وقد أعطت الحكومة المصرية تحت قيادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، درسًا عظيمًا فى إنشاء المدن الذكية، متوقعًا أن يستحوذ السوق العقارى المصرى على نصيب الأسد من الإستثمارت الأجنبية مقارنة بباقى الأسواق المنافسة، كما توقع أن يشهد عام 2023 طفرة كبيرة فى المبيعات.