شكرا لقرائتكم خبر عن جدير جروب تستهدف سلسلة من المشروعات المتنوعة خلال خطتها التوسعية و3.5 مليار جنيه محفظة استثماراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة جدير جروب، عن خطتها التوسعية بالسوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة، والتى تستهدف من خلالها تنفيذ سلسلة من المشروعات التجارية والإدارية، وتدرس أيضا تنفيذ مشروع سكنى ضخم.

وأوضح المهندس محمود أبو الخير، رئيس مجلس الإدارة، أن مجموعة جدير جروب تعمل تحت مظلتها 4 شركات هي: جرو شركة مقاولات، وشركة بنتيرا للتشطيبات والتصميمات الداخلية، و شركة "أى كابيتال"، وجدير للتطويرالعقارى وهى الذراع التطويري لمجموعة جدير جروب، و تمتلك جدير جروب محفظة استثمارية تتجاوز الـ3.5 مليار جنيه، تكونت خلال 16 عامًا هى فترة عمل جدير جروب بالسوق العقارى التى تمكنت من خلالها تنفيذ 60 مشروعًا سكنيًا بالقاهرة الجديدة فى مناطق اللوتس، وبيت الوطن، والنرجس الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر فى بيت الوطن، ومحور بوليفارد، والتوسعات الشمالية، وقد نجحت فى تكوين محفظة عملاء تقدر بـ500 عميل، كما حازت على ثقة السوق العقارى، ونالت استحسانه، وباتت من أقوى الشركات العقارية.

وأضاف أن شركة جدير العقارية هي شركة كبيرة تهدف إلى بناء وإطلاق أكبر المشاريع العقارية في مصر والعالم العربي، حيث تأسست هذه الشركة في عام 2006 من قبل كبار المستثمرين في قطاع العقارات، على مدى السنوات القليلة الماضية، وحققت الشركة العديد من المشاريع والنجاحات.

وأشار إلى أن جدير تهدف إلى إنشاء مشاريع كبيرة تضعها في المرتبة الأولى في سوق العقارات ويعتبر مشروع كود، أحدث مشروعاتها وباكورة أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مبنى تجاري وإداري في موقع فريد ومهم في قلب الداون تاون بالعاصمة الجديدة، بالقرب من شبكة الطرق المهمة، وبالقرب من أكبر المناطق السكنية في العاصمة، وتقدمها الشركة في Code New Capital. وتبلغ قيمته البيعية 1.5 مليار جنيه، ومن المقرر الإنتهاء من عملية البيع عام 2023 كما مخطط له، وضخ 200 مليون جنيه كاستثمارت في 2023.

يشار إلى أن المهندس محمــود أبو الخيـــر إلي جانب عضوية مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، يترأس المهندس محمود أبو الخير مجلس إدارة مجموعة جدير، و الشركات الواقعة تحت مظلتها والتي تشمل نطاق واسع من الاستثمارات في مجالات عديدة.

وساهم المهندس محمود أبو الخير عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالبناء والتشغيل لأكثر من عشرون عامًا، بشكل كبير في توسيع مجموعة جدير مع المحافظة علي أعلى درجات الجودة في تقديم الخدمات.