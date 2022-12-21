شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية بين «كفالة» وهيئة الأوقاف لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، وذلك لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الوقفي وغير الربحي بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية وتعزيز قدراتها الائتمانية، من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديا المندرجة ضمن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الوقفي وغير الربحي بما يؤدي إلى تحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» همام هاشم، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى دعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الوقفي وغير الربحي، وتبادل الاستشارات لتحقيق الأهداف المرجوة في دعم القطاع الوقفي وغير الربحي، ودراسة التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة المتوسطة في القطاع الوقفي وغير الربحي، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن جميع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمنشآت القطاع الوقفي وغير الربحي.

وبموجب الاتفاقية، سيبذل الطرفان ما يلزم من جهود في التعاون على رفع الوعي بمنتج ضمان تمويل القطاع الوقفي وغير الربحي، وتبادل الاستشارات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوة في دعم هذا القطاع، ودراسة التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت العاملة في القطاع الوقفي وغير الربحي .