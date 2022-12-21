«تقييم» تستهدف 3 آلاف مستفيد في دوراتها التدريبية 2023

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وأوضحت «تقييم» أنها تسعى في إطار تقديم دوراتها التدريبية إلى زيادة المحصول العلمي ورفع كفاءة وتطوير قدرات المتدربين وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم في أداء مهامهم المهنيّة بصورة فعالة، وفق أفضل الممارسات والمعايير والمناهج الدولية المعتمدة والمتخصصة في مجالات التقييم، بالإضافة إلى فتح المجال للمزيد من المتقدمين لممارسة مهنة التقييم، حيث تُعد مهنة التقييم من المهن الواعدة التي توفر فرصا وظيفية مميزة، وتسهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنيّة وتقارير تقييم عالية الجودة.وتقدم أكاديمية تقييم دوراتها التدريبية من قبل مجموعة من المدربين المحليين والدوليين، وتمنح شهادات مهنية معتمدة في تقييم العقارات وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة وتقييم أضرار المركبات، وهي ضمن الشهادات المهنية المعتمدة في برنامج دعم الشهادات الاحترافية في المملكة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لمن يحصل على عضوية الزمالة بعد إكمال المسار التدريبي وساعات الخبرة المطلوبة، كما تمنح الفرصة لموظفي الجهات الحكومية والخاصة الراغبين بتطوير مهاراتهم وتعليمهم بالانضمام للبرامج التدريبية في مختلف فروع التقييم .
وأتاحت تقييم التسجيل في دورات 2023م من خلال بوابة قيمة qima.taqeem.sa، وهي نافذة الخدمات الإلكترونية الخاصة بأعضاء الهيئة المسجلين مسبقا، أو لمن يرغب بالتسجيل كعضو جديد.
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