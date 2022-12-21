اللجنة السعودية لسوق العمل تختار الصائغ رئيسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخبت اللجنة السعودية لسوق العمل في اتحاد الغرف السعودية، في اجتماعها الأول، الدكتور عبدالغني الصائغ رئيسا للجنة وآيات أبوسليمان نائبا للرئيس.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهم المواضيع المتعلقة بسوق العمل والخطة المقترحة لعمل اللجنة خلال دورتها الحالية.

وأوضح الصائغ أن اللجنة ستمثل كل واجهات القطاع الخاص في سوق العمل والتواصل مع الجهات المعنية في كل ما يخص القطاع، فضلا عن إبراز جوهر منظومة العمل السعودية المميزة من خلال منظمة العمل الدولية والعربية والمحافظة عليه وإظهاره كمنظومة مميزة بناء على التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

من جهتها، بينت أبو سليمان أن اللجنة لديها تصور واضح لتصبح صوت القطاع الخاص الذي يوصل قضايا القطاعات المختلفة للمسؤولين، مفيدة أن تشكيل اللجنة يضم جميع الفئات والقطاعات والرجال والنساء، وستعمل بالتعاون مع الغرف التجارية واللجان، مشيدة بالنجاحات التي حققتها المرأة السعودية في ظل رؤية 2030 ووصولها للمناصب القيادية.

يذكر أن اللجنة السعودية لسوق العمل تمثل قطاع الأعمال السعودي في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بسوق العمل على المستوى المحلي والدولي بما في ذلك منظمة العمل الدولية والعربية ومنظمة أصحاب الأعمال بمنظمة العمل الدولية، وتهدف لتعزيز تعاون قطاع الأعمال مع الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية وتقديم المقترحات حيال الأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم علاقات العمل واقتراح الخطط والبرامج والمشروعات ودراسة ما يحال إليها من موضوعات وتقارير تتعلق بشؤون العمل ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال السعودي.