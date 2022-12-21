%230 تغطية اكتتاب الأفراد لطرح «لوبريف»

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وأوضحت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهم مستشارين ماليين، وهم المنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف، أنه تم الانتهاء من عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.وأشارت إلى أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءا من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.
وطرحت شركة لوبريف 50 مليون سهم تمثل 29.6 % من رأس مال الشركة خصص 75% منها للفئات المشاركة و25% لشريحة الأفراد.
وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد بدأت في يوم الأربعاء 14ديسمبر 2022، وانتهت يوم الأحد 18ديسمبر 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 12,5 مليون سهم تشكل نسبة 25% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 99 ريالا للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.
اكتتاب الأفراد
- بدء الاكتتاب 14 ديسمبر 2022.
- انتهاء الاكتتاب 18 ديسمبر 2022.
- الأسهم المطروحة: 12,511,250 سهما
- السعر: 99 ريالا للسهم الواحد
- عدد المشاركين: 524,848 مشتركا
- نسبة التغطية: 230.10%
- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد:2.850 مليار ريال.
- التخصيص: 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد.
- نسبة تخصيص الأسهم المتبقية: 30,8537%
- رد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه: 28 ديسمبر 2022
طرح شركة لوبريف
- عدد الأسهم 50,045,000 سهم
- تمثل 29.6562963% من رأسمال الشركة
التخصيص
- %75 للفئات المشاركة.
- %25 لشريحة الأفراد.
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